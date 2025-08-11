Daily Mail: США накроет мощное цунами и произойдёт мощнейшее землетрясение

Издание из Британии ссылается на информацию, полученную от сейсмологов. Специалисты зафиксировали признаки геостатической активности в зоне субдукции Каскадия (место, где тектоническая плита Хуан-де-Фука пододвигается под Северо-Американскую литосферную плиту).