Daily Mail: США накроет мощное цунами и произойдёт мощнейшее землетрясение

Землетрясение магнитудой 9, сопровождаемое гигантским цунами, может произойти в прибрежной зоне Соединённых Штатов, сообщает Daily Mail.
Издание из Британии ссылается на информацию, полученную от сейсмологов. Специалисты зафиксировали признаки геостатической активности в зоне субдукции Каскадия (место, где тектоническая плита Хуан-де-Фука пододвигается под Северо-Американскую литосферную плиту).
Исследование было осуществлено с использованием технологий «высокоточного подводного картографирования».
Исследователи обнаружили четыре огромных сегмента разлома, их длина составляет 970 километров. Данные сегменты разлома протянулись вдоль берегов Северной Америки (от Канады до американского штата Калифорния).
Землетрясение может разрушить всю береговую инфраструктуру, а также стать причиной загрязнения воды и атмосферы.
В материале сказано, что подобное сейсмособытие было зафиксировано на территории нынешних США в 1700 году.
Ранее сообщалось, что мощные подземные толчки и цунами могут вызвать активизацию «огненного кольца» в Тихом океане.