Приморье усиливает контроль на границе из-за угрозы

Вирус передаётся преимущественно трансмиссивным путем — через укусы инфицированных комаров. Эти насекомые активны днём и размножаются в стоячей воде, что делает тропический климат идеальной средой для их обитания. Инкубационный период составляет от 2 до 12 дней, после чего у пациентов развивается внезапная лихорадка до 39−40°C, сопровождающаяся интенсивными болями в суставах, которые могут длиться неделями или месяцами, вызывая хроническую усталость и инвалидность. Другие симптомы включают миалгию (мышечные боли), головную боль, тошноту, рвоту, усталость, отёки суставов и сыпь на туловище и конечностях. В редких случаях возможны осложнения, такие как миокардит, гепатит или неврологические расстройства, особенно у пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.