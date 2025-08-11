Приморье усиливает контроль на границе из-за угрозы

В пунктах пропуска обследуют всех прибывающих туристов. Но пока риски завоза в страну болезни выглядят лишь гипотетическими.
Ответ на вспышку.
Роспотребнадзор Приморья активизировал меры предосторожности на границе с Китаем в связи с возможным завозом лихорадки чикунгунья. В пунктах пропуска через государственную границу специалисты Роспотребнадзора тщательно проверяют всех прибывающих из Китая российских туристов и граждан из КНР. Пока риски проникновения инфекции оцениваются как чисто гипотетические, но повышенная бдительность стала ответом на глобальные тенденции распространения тропических заболеваний.
Сейчас лихорадка чикунгунья активно распространяется в Китае: за последние 2 недели в стране выявили более 10 тысяч случаев заболевания. Из них порядка 7 тысяч пришлось на город Фошань — это рядом с Шэньчжэнем. Однако случаев заболевания среди иностранных туристов пока что не зафиксировано. Тем не менее, учитывая, что это направление пользуется популярностью как у приморских туристов, так и у представителей бизнеса, меры безопасности решили усилить.
Что такое чикунгунья?
Лихорадка чикунгунья — это острое вирусное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом чикунгунья, который относится к роду альфавирусов семейства Togaviridae. Название болезни происходит от языка макондэ (Танзания), где «чикунгунья» означает «то, что сгибает» или «скрючивает», отражая характерные сильные боли в суставах, которые заставляют пациентов принимать сгорбленную позу. Заболевание впервые было описано в 1952 году во время вспышки в Танзании, а с тех пор распространилось по тропическим и субтропическим регионам Африки, Азии, Америки и даже Европы.
Вирус передаётся преимущественно трансмиссивным путем — через укусы инфицированных комаров. Эти насекомые активны днём и размножаются в стоячей воде, что делает тропический климат идеальной средой для их обитания. Инкубационный период составляет от 2 до 12 дней, после чего у пациентов развивается внезапная лихорадка до 39−40°C, сопровождающаяся интенсивными болями в суставах, которые могут длиться неделями или месяцами, вызывая хроническую усталость и инвалидность. Другие симптомы включают миалгию (мышечные боли), головную боль, тошноту, рвоту, усталость, отёки суставов и сыпь на туловище и конечностях. В редких случаях возможны осложнения, такие как миокардит, гепатит или неврологические расстройства, особенно у пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.
Диагностика лихорадки чикунгунья основана на клинических проявлениях, а также лабораторных тестах: выявлении вируса в крови методом ПЦР в острой фазе или антител IgM и IgG.
Специфического лечения нет — терапия симптоматическая, включает обезболивающие, отдых, гидратацию и противовоспалительные средства. Вакцины пока не существует, хотя исследования ведутся.
При этом медики рекомендуют не использовать аспирин, чтобы сбить температуру — он разжижает кровь и увеличивает риск кровотечений.
Угрозы нет?
В Приморье, по оценкам экспертов Роспотребнадзора, эпидемиологическая опасность распространения лихорадки чикунгунья минимальна. Возбудитель не адаптирован к умеренному климату, характерному для региона и большинства краёв и областей страны.
Вирус неустойчив в окружающей среде: он быстро погибает под воздействием высоких температур (выше 60°C), ультрафиолетового излучения солнца и стандартных дезинфицирующих средств, таких как хлор или спирт. Комары-переносчики в России не формируют устойчивые популяции, способные поддерживать цикл передачи, из-за холодных зим и короткого лета.
За последние пять лет в Приморском крае не зафиксировано ни одного завозного случая лихорадки чикунгунья, что подтверждает эффективность существующих мер. Для мониторинга рисков используется автоматизированная информационная система Роспотребнадзора «Периметр», которая анализирует данные о прибывающих из эндемичных зон. В пунктах пропуска на границе с Китаем — ключевыми воротами для туристов и грузов — проводится санитарно-карантинный контроль. Специалисты Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю применяют дистанционное оборудование для измерения температуры тела, опросы о симптомах и визуальный осмотр. Это позволяет оперативно выявлять подозрительные случаи и изолировать их для дальнейшего обследования.
Упор на профилактику.
Несмотря на низкие риски, власти подчёркивают важность профилактики для путешественников. В региональном управлении Роспотребнадзора рекомендуются уточнять эпидемиологическую ситуацию на сайте ведомства, у туроператоров или на портале Всемирной организации здравоохранения.
Если же вы всё же отправляетесь на юг Китая, рекомендуется запастись репеллентом для отпугивания комаров, а в самой поездке — носить закрытую одежду: брюки, рубашки с длинными рукавами и закрытую обувь, особенно в утренние, вечерние и ночные часы.
Приморцам советуют избегать рискованных зон: воздерживаться от экскурсий в болотистые или лесные районы, где комары наиболее активны.
Если при возвращении из поездки появились симптомы болезни — лихорадка, боли в суставах или сыпь, — необходимо немедленно обратиться к врачу-инфекционисту, сообщив о посещённых странах и датах пребывания. Раннее обращение помогает предотвратить осложнения и возможное распространение.
Эксперты отмечают, что в эпоху глобализации завоз инфекций возможен, но строгий контроль на границе минимизирует угрозы. «Мы не паникуем, но готовы к любым сценариям», — прокомментировал представитель Роспотребнадзора. Пока Приморье остаётся в безопасности, но бдительность — ключ к сохранению здоровья населения.