Двух косуль спасли из подходного канала Оби в Новосибирске

Одну из косуль спасатели обнаружили и, проявив настойчивость и профессионализм, смогли вытащить на берег. Животное сразу же отпустили в лес. Поиски второй косули осложнились, так как она ушла глубоко в акваторию. К операции подключился катер рыбнадзора.