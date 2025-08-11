Двух косуль спасли из подходного канала Оби в Новосибирске

В Новосибирске спасатели успешно вызволили двух косуль, застрявших в подходном канале реки Обь. Как сообщили в пресс-службе МАСС, сигнал о попавших в затруднительное положение животных поступил от очевидца.
Косули не могли выбраться из воды из-за бетонных плит, установленных вдоль берега. На место оперативно прибыл экипаж «Тайфун» АСО «Западный».
Одну из косуль спасатели обнаружили и, проявив настойчивость и профессионализм, смогли вытащить на берег. Животное сразу же отпустили в лес. Поиски второй косули осложнились, так как она ушла глубоко в акваторию. К операции подключился катер рыбнадзора.
Совместными усилиями косулю удалось направить к берегу, вытащить с помощью веревки и также отпустить на свободу.
Важно отметить, что в ходе спасательных работ ни одно животное не пострадало.