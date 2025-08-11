Ричмонд
«Госуслуги» в России объединят в пакеты с персональными кураторами

В России планируется масштабная реорганизация системы государственных услуг с целью объединения разрозненных сервисов по ключевым жизненным ситуациям граждан.

В России планируется масштабная реорганизация системы государственных услуг с целью объединения разрозненных сервисов по ключевым жизненным ситуациям граждан. Об этом «Известиям» сообщил Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства и руководитель аппарата правительства РФ.

Перемены коснутся портала «Госуслуги», где будет внедрён принцип «единого окна». Теперь пользователям не придется самостоятельно искать нужные сервисы — все услуги будут сгруппированы в удобные комплекты, соответствующие этапам жизни, таким как выход на пенсию, регистрация бизнеса или оформление документов при рождении ребёнка.

«Гражданин должен получать полный пакет необходимых услуг без лишних хлопот и бюрократии. Каждая услуга станет максимально простой и оперативной», — отметил Григоренко.

Кроме того, за каждой услугой закрепят ответственного куратора, который будет следить за качеством её предоставления. Куратор будет работать с обратной связью от пользователей, заниматься развитием сервиса и оперативно устранять возникающие проблемы. На странице каждой услуги появится фотография куратора — по его согласию — чтобы люди знали, кто лично отвечает за качество.

Правительство поставило цель к 2030 году перевести в электронный формат 99% социальных услуг, актуально сейчас реализовано около 90%. При этом гражданам станет реже требоваться предоставлять документы самостоятельно — многие сведения ведомства смогут получать напрямую из государственных реестров.

До этого сообщалось, что слишком шумных автолюбителей предложили штрафовать на сотни тысяч рублей.

Узнать больше по теме
Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
Читать дальше