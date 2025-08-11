«Госуслуги» в России объединят в пакеты с персональными кураторами

Кроме того, за каждой услугой закрепят ответственного куратора, который будет следить за качеством её предоставления. Куратор будет работать с обратной связью от пользователей, заниматься развитием сервиса и оперативно устранять возникающие проблемы. На странице каждой услуги появится фотография куратора — по его согласию — чтобы люди знали, кто лично отвечает за качество.