«Госуслуги» в России объединят в пакеты с персональными кураторами

В России планируется масштабная реорганизация системы государственных услуг с целью объединения разрозненных сервисов по ключевым жизненным ситуациям граждан. Об этом «Известиям» сообщил Дмитрий Григоренко, заместитель председателя правительства и руководитель аппарата правительства РФ.
Перемены коснутся портала «Госуслуги», где будет внедрён принцип «единого окна». Теперь пользователям не придется самостоятельно искать нужные сервисы — все услуги будут сгруппированы в удобные комплекты, соответствующие этапам жизни, таким как выход на пенсию, регистрация бизнеса или оформление документов при рождении ребёнка.
«Гражданин должен получать полный пакет необходимых услуг без лишних хлопот и бюрократии. Каждая услуга станет максимально простой и оперативной», — отметил Григоренко.
Кроме того, за каждой услугой закрепят ответственного куратора, который будет следить за качеством её предоставления. Куратор будет работать с обратной связью от пользователей, заниматься развитием сервиса и оперативно устранять возникающие проблемы. На странице каждой услуги появится фотография куратора — по его согласию — чтобы люди знали, кто лично отвечает за качество.
Правительство поставило цель к 2030 году перевести в электронный формат 99% социальных услуг, актуально сейчас реализовано около 90%. При этом гражданам станет реже требоваться предоставлять документы самостоятельно — многие сведения ведомства смогут получать напрямую из государственных реестров.
