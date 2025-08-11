Хабаровск получит новый современный трамвай до конца октября

До конца октября 2025 года Хабаровск пополнит свой парк новым современным низкопольным трамваем. Это будет 12-й вагон аналогичной модели, оснащенный антивандальными сиденьями, кондиционером, электронными табло и валидаторами на поручнях. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Новый трамвай имеет улучшенную автономность — он сможет проехать без питания 500 метров вместо прежних 300. Вместимость состава составит около 150 пассажиров. Особое внимание уделено безопасности: система видеонаблюдения охватывает салон, кабину водителя, двери и даже контактную сеть.
Как сообщил представитель администрации, уже готовится документация для закупки еще одного трамвая, который может поступить в город в 2026 году. Эти обновления парка являются частью программы модернизации электротранспорта Хабаровска.
Новые трамваи значительно повышают комфорт пассажиров и соответствуют современным требованиям к городскому транспорту. Власти отмечают, что обновление подвижного состава будет продолжено в рамках развития транспортной инфраструктуры города.