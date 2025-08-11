Ричмонд
ФБР направило около 120 агентов в Вашингтон для борьбы с преступностью

Федеральное бюро расследований Соединённых Штатов направило до 120 своих сотрудников на помощь полицейским для борьбы с преступностью в Вашингтоне. Об этом сообщает издание Washington Post, ссылаясь на неназванные источники.

Источник: Life.ru

Согласно данным газеты, Белый дом распорядился привлечь до 120 агентов ФБР, в основном из столичного отделения, для работы в ночные смены на протяжении как минимум одной недели вместе с полицией округа Колумбия и другими федеральными правоохранительными органами в Вашингтоне.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию, призванную «положить конец» преступлениям в Вашингтоне. Республиканец отметил, что уровень преступности в столице США достиг критического уровня, и если городские власти не возьмут ситуацию под свой контроль, то Вашингтон будет переведён под федеральное управление. Кроме того, президент сообщил, что планирует принять меры для перемещения бездомных за пределы американской столицы.

