ФБР направило около 120 агентов в Вашингтон для борьбы с преступностью

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп анонсировал пресс-конференцию, призванную «положить конец» преступлениям в Вашингтоне. Республиканец отметил, что уровень преступности в столице США достиг критического уровня, и если городские власти не возьмут ситуацию под свой контроль, то Вашингтон будет переведён под федеральное управление. Кроме того, президент сообщил, что планирует принять меры для перемещения бездомных за пределы американской столицы.