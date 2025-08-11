В Госдуму внесут проект об увеличении отпуска для предпенсионеров

«Данным законопроектом предлагается закрепить предоставление отпуска для предпенсионеров, то есть работников, не достигших возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста, в частности, предусмотреть срок отпуска в 35 календарных дней», — говорится в пояснительной записке к проекту.