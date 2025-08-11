Даниил Медведев выбыл во втором круге турнира ATP Masters в Цинциннати

Конец игры Медведева и Уолтона. Видео © X / Tennis TV.
Уолтон обеспечил себе выход в третий круг, где встретится с 22-й ракеткой турнира чехом Иржи Легечкой. Медведев в этом розыгрыше был посеян под 12-м номером.
Соревнования в штате Огайо проходят на хардовом покрытии и входят в серию «Мастерс», уступающую по статусу лишь турнирам Большого шлема и Итоговому чемпионату ATP. Завершение турнира запланировано на 18 августа, общий призовой фонд составляет 9,1 млн долларов.
А ранее американский теннисист Джон Изнер потребовал вернуть российским спортсменам возможность выступать под своим флагом. Многие пользователи поддержали возмущение американца, отметив, что отсутствие рукопожатий между российскими и украинскими игроками также выглядит абсурдным. Изнер согласился с этим, ответив смайликом «мишень».