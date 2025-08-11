Специалист рассказала, какие скрабы лучше выбирать для ухода за кожей

Многие используют скрабы, чтобы сделать кожу чище и мягче. Но важно помнить, что не все такие средства одинаково полезны. Косметик-эстетист Маргарита Конева объяснила KP.RU, на что стоит обращать внимание при выборе скраба.
— Скраб — косметическое средство чаще с гелевой или кремовой основой, содержащее абразивные частицы: измельченные косточки ягод и фруктов, ореховую кожуру, соль, сахар, кофейную гущу или синтетические гранулы, — рассказала Конева.
Эксперт советует выбирать скрабы с натуральными частицами — солью или сахаром. Такие средства действуют мягче. Перед нанесением их лучше немного подержать на коже, чтобы острые частицы смягчились. Также стоит избегать скрабов при воспалениях, шелушении и акне.
— Перед применением дайте средству впитаться 30−40 секунд, чтобы острые грани частиц смягчились. Рекомендуются крафтовые скрабы с коротким сроком хранения — они содержат меньше консервантов и синтетических отдушек, — уточнила специалист.
Хорошая альтернатива — энзимные пудры. Они деликатно очищают кожу, не повреждая ее. Использовать их можно 1−2 раза в неделю.