Специалист рассказала, какие скрабы лучше выбирать для ухода за кожей

Эксперт советует выбирать скрабы с натуральными частицами — солью или сахаром. Такие средства действуют мягче. Перед нанесением их лучше немного подержать на коже, чтобы острые частицы смягчились. Также стоит избегать скрабов при воспалениях, шелушении и акне.