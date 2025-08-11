Нетаньяху обсудил с Трампом план Израиля по взятию под контроль Газы

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением о плане установить контроль над всей территорией сектора Газа. Руководство страны намерено освободить оставшиеся позиции ХАМАС в регионе. Об этом Биньямин Нетаньяху побеседовал с президентом США Дональдом Трампом, оповестили в пресс-службе канцелярии премьера Израиля.
По утверждению Иерусалима, страна не намерена удерживать контроль над населением Газы, целью является установление «периметра безопасности». Биньямин Нетаньяху поблагодарил Дональда Трампа за поддержку.
«Лидеры двух стран обсудили планы Израиля по взятию под контроль остающихся укрепрайонов ХАМАС в Газе, чтобы положить конец войне, обеспечить освобождение заложников и поражение ХАМАС», — говорится в сообщении.
На план Израиля отреагировал врио постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он назвал намерения Биньямина Нетаньяху «грубым нарушением международного права».