Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху обсудил с Трампом план Израиля по взятию под контроль Газы

Трамп и Нетаньяху обсудили планы Израиля взять под контроль укрепрайоны Хамас в Газе.

Источник: Комсомольская правда

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением о плане установить контроль над всей территорией сектора Газа. Руководство страны намерено освободить оставшиеся позиции ХАМАС в регионе. Об этом Биньямин Нетаньяху побеседовал с президентом США Дональдом Трампом, оповестили в пресс-службе канцелярии премьера Израиля.

По утверждению Иерусалима, страна не намерена удерживать контроль над населением Газы, целью является установление «периметра безопасности». Биньямин Нетаньяху поблагодарил Дональда Трампа за поддержку.

«Лидеры двух стран обсудили планы Израиля по взятию под контроль остающихся укрепрайонов ХАМАС в Газе, чтобы положить конец войне, обеспечить освобождение заложников и поражение ХАМАС», — говорится в сообщении.

На план Израиля отреагировал врио постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Он назвал намерения Биньямина Нетаньяху «грубым нарушением международного права».

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше