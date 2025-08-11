Названо время года, которое больше всего потеплело в европейской части России

Осень на европейской территории России за последние полвека потеплела больше, чем другие времена года. Такой информацией поделился специалист по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин, сообщает РИА Новости.
«Если говорить о центре европейской части России, то именно осень потеплела сильнее всего», — рассказал климатолог.
По его данным, осень в последние годы продолжается в европейской части России дольше. А ее температура за последние 50 лет повысилась на 3 градуса, тогда как лета потеплело на 2,5 градуса, весна — на 2 градуса.
При этом климатолог заявил, что сказать, какой будет конкретная осень, нельзя. Однако он уверен, что в следующие 20 лет аномальных явлений в центре европейской части России будет больше, чем в предыдущие 20 лет.
