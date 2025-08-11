Ричмонд
Вучич пожелал успеха Путину и Трампу, выразив сомнения в скором мире на Украине

Президент Сербии Александр Вучич выразил сомнение в том, что предстоящая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа приведет к прекращению конфликта на Украине, но пожелал им плодотворного разговора.

— Не уверен, что он (разговор — прим. «ВМ») принесет окончание конфликта, но уверен, что он очень важен. Желаю им удачи, все болеем за мир на Украине, — заявил Вучич в эфире TV Pink.

Он также отметил важность завершения конфликта для сербской и других экономик. Вучич упомянул, что ему ранее запрещали разговаривать с русскими и американцами, но сейчас желает Путину и Трампу хорошей встречи и результатов.

Трамп сообщил, что планирует провести встречу с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Он добавил, что позднее раскроет больше подробностей саммита.

Позже помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что проведение встречи Путина и Трампа на Аляске является логичным, учитывая географическую близость Российской Федерации и Соединенных Штатов.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев отметил, что некоторые страны, которые заинтересованы в продолжении конфликта на Украине, могут попытаться сорвать встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.

