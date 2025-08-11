Ричмонд
В аэропорту Пензы введены временные ограничения на полёты

В аэропорту Пензы ввели план «Ковёр». Как отметили в Росавиации, эти меры связаны с обеспечением безопасности полётов.

Источник: Life.ru

«Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее аэропорт Ухты временно закрыли для полётов после атаки БПЛА. Данные ограничения продиктованы исключительно соображениями безопасности полётов. 10 августа Республика Коми впервые с начала спецоперации подверглась атаке дронов Вооружённых сил Украины. По предварительным данным, для удара использовались польские БПЛА FlyEye, которые были запущены из Черниговской области.

Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
