В аэропорту Пензы введены временные ограничения на полёты

«Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее аэропорт Ухты временно закрыли для полётов после атаки БПЛА. Данные ограничения продиктованы исключительно соображениями безопасности полётов. 10 августа Республика Коми впервые с начала спецоперации подверглась атаке дронов Вооружённых сил Украины. По предварительным данным, для удара использовались польские БПЛА FlyEye, которые были запущены из Черниговской области.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше