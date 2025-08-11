Ричмонд
Медицинский поезд отправится в отдаленные поселки Хабаровского края

Прием будет проводиться бесплатно по полису ОМС.

Источник: Комсомольская правда

С 26 по 31 августа жители Верхнебуреинского района смогут получить современную медицинскую помощь в передвижной поликлинике. Медицинский поезд «Святой Пантелеймон» сделает остановки в поселках Герби, Сулук, Солони, Этыркэн, Алонка и Тырма. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

На борту поезда пациенты смогут пройти комплексное обследование, включая УЗИ, ЭКГ, рентген, маммографию, эндоскопические исследования, а также получить консультации узких специалистов: кардиолога, невролога, гинеколога, офтальмолога и других врачей.

Опубликовано расписание поезда:

26 августа с 09:00 до 19:00 — поселок Герби;

27 августа с 08:00 до 18:00 — железнодорожная станция Сулук;

28 августа с 08:00 до 17:30 — железнодорожная станция Солони;

29 августа 08:00 до 18:00 — Этыркэн;

30 августа с 08:00 до 17:30 — Алонка;

31 августа с 08:00 до 18:00 — Тырма.

Перерывы на обед — с 12:00 до 13:00.

Прием будет проводиться бесплатно по полису ОМС в порядке живой очереди. Для посещения врачей необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.