YOUNG POSSE хочет записать совместный трек с авторами «Сигма бой»

В настоящее время трек «Сигма бой» пользуется большой популярностью.

Источник: Аргументы и факты

Южнокорейская женская K-pop-группа YOUNG POSSE, находящаяся в России в рамках концертного тура, выразила желание создать совместную песню с авторами популярного хита «Сигма бой» — 12-летней Марией Янковской и певицей Betsy (Светланой Чертищевой).

Об этом стало известно от самих участниц коллектива, информирует ТАСС.

В настоящее время трек «Сигма бой» пользуется большой популярностью, что побудило артисток предложить сотрудничество с его создателями.

Ранее сообщалось, как предприниматель Игорь Рыбаков захотел выкупить альбом рэпера Гуфа (Алексея Долматова) «Город дорог» и удалить его со всех площадок, поскольку исполнитель отказался записать с ним фит.