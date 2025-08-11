Ричмонд
Росавиация ограничила работу аэропорта Пензы

В аэропорту Пензы ввели временные ограничения на полеты. Об этом в своем телеграм-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в его сообщении.

Ограничения действуют с 04:10 по московскому времени.

Кореняко уточнил, что введенные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Днем 10 августа сообщалось о введении временных ограничений в аэропорту Ухты. Спустя полтора часа их сняли.

