Росавиация: в аэропорту Пензы установлены временные ограничения

Меры введены в целях обеспечения авиационной безопасности.

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов действуют в воздушной гавани Пензы, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.

«Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.

Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.

Напомним, в ночь на воскресенье ограничения на приём и выпуск воздушных судов действовали в аэропортах Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса. В Калуге ограничения также вводились днём.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Ухты ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов.