Росавиация: в аэропорту Пензы установлены временные ограничения

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов действуют в воздушной гавани Пензы, говорится в сообщении Федерального агентства воздушного транспорта.
«Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — заявили в Росавиации.
Официальный представитель Росавиации Артём Кореняко уточнил, что мера введена в рамках обеспечения безопасности полётов.
Напомним, в ночь на воскресенье ограничения на приём и выпуск воздушных судов действовали в аэропортах Владикавказа, Грозного, Калуги и Магаса. В Калуге ограничения также вводились днём.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Ухты ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов.