В Болгарии скончался российский режиссер Бутусов: названы места прощания и похорон

В Болгарии скончался известный российский театральный режиссер Юрий Бутусов. Ему было 63 года. Режиссер умер на отдыхе с семьей. Прощание с Юрием Бутусовым пройдет в Москве, а похоронят его в Петербурге. Об этом оповестила вдова маэстро Мария Бутусова, цитирует ТАСС.
Как уточняется, режиссер утонул, не справившись со встречным течением. По словам Марии Бутусовой тело умершего будет кремировано. Процедуру проведут в стране, где он погиб, — в Болгарии. Позже прах перевезут в Петербург, уточнила вдова режиссера. Стоит напомнить, что Юрий Бутусов родился в Гатчине Ленинградской области.
«Похороны пройдут в Питере, прощание — в Москве. Будет кремация», — сообщила Мария Бутусова.
Она указала, что дата проведения прощания пока не определена. О похоронах также информации не поступало.
Стоит отметить, что режиссер долгое время служил в Государственном академическом театре Вахтангова. Он также сотрудничал с рядом театров, в том числе, с Александринским и другими организациями. Несколькими годами ранее Юрий Бутусов являлся главным режиссером Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета.
О тяжелой утрате высказалась журналист и критик Сусанна Альперина. Она рассказала, что Юрий Бутусов плавал в море в Созополе. Во время последнего захода режиссера «сбила и утащила от всех» волна. Журналист добавила, что тело маэстро находится в Бургасе. По словам Сусанны Альпериной, всё произошло очень быстро и неожиданно. Эта смерть всех потрясла.
По словам директора театра имени Вахтангова Кирилла Крока, Юрий Бутусов был самобытным и ярким человеком. Он выстроил «собственный театр», имея свою неповторимую философию. Кирилл Крок уточнил, что подчерк маэстро нравился не всем, однако он очень много сделал для развития российской культуры. Директор театра имени Вахтангова обратил внимание, что за время своей работы Юрий Бутусов поставил спектакли «Бег» по произведению Михаила Булгакова и «Король Лир» по Уильяму Шекспиру. Они до сих пор остаются в репертуаре театра. Зрители охотно посещают постановки.