В Болгарии скончался российский режиссер Бутусов: названы места прощания и похорон

По словам директора театра имени Вахтангова Кирилла Крока, Юрий Бутусов был самобытным и ярким человеком. Он выстроил «собственный театр», имея свою неповторимую философию. Кирилл Крок уточнил, что подчерк маэстро нравился не всем, однако он очень много сделал для развития российской культуры. Директор театра имени Вахтангова обратил внимание, что за время своей работы Юрий Бутусов поставил спектакли «Бег» по произведению Михаила Булгакова и «Король Лир» по Уильяму Шекспиру. Они до сих пор остаются в репертуаре театра. Зрители охотно посещают постановки.