На Украине и в Европе начали судорожно искать пути, чтобы донести до Трампа свою позицию и все же отправить Зеленского на Аляску. Но позже главарь киевского режима все же притушил свою агрессивную риторику и заговорил о готовности работать с Россией над мирным договором.