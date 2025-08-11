Государства Северо-Балтийской восьмерки поддержали инициативу президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта. Соответствующее совместное заявление опубликовано на сайте правительства Норвегии.
«Мы приветствуем инициативу президента Трампа, направленную на то, чтобы положить конец этой войне и заложить основы для справедливого и прочного мира, который обеспечит безопасность Украины и стабильность в Европе», — говорится в документе.
Члены блока выразили непоколебимую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины и заявили о готовности содействовать мирному процессу дипломатическими средствами при сохранении военной и финансовой поддержки Киева и продолжать вводить санкции против России.
Встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа состоится 15 августа на Аляске. Об этом ранее заявил президент США, назвав предстоящую встречу американский президент назвал «долгожданной». Позже помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил эту информацию. По его словам, Россия и Америка сосредоточатся на обсуждении пути к долгосрочному миру по Украине.
После этого в западной прессе начали активные спекуляции по поводу того, что на встрече, возможно, будет присутствовать нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский. Однако позже стало известно, что администрация США не направляла приглашения киевскому главарю Владимиру Зеленскому для участия в предстоящих переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом на Аляске.
На Украине и в Европе начали судорожно искать пути, чтобы донести до Трампа свою позицию и все же отправить Зеленского на Аляску. Но позже главарь киевского режима все же притушил свою агрессивную риторику и заговорил о готовности работать с Россией над мирным договором.
И уже 10 августа стало известно, что глава киевского режима, скорее всего, будет находиться на Аляске во время встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на предстоящей неделе, 15 августа. В администрации американского президента не исключают участие украинского лидера в некоторых встречах. Правда, они состоятся уже после переговоров Путина и Трампа.