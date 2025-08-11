Красноярский РК «Красный Яр» обыграл «Стрелу-Ак Барс»

10 августа красноярский регбийный клуб «Красный Яр» в матче девятого тура чемпионата России на своем поле обыграл «Стрелу-Ак Барс» (Казань). Встреча проходила в дождь и завершилась со счетом 13:8.
Таким образом, сибиряки поднялись на третью строчку в турнирной таблице.
— Я знал, что это будет битва ударов ногой. В таких матчах многое решает, у кого больше желания выиграть и лучше дисциплина, — говорит Ульрих Бейерс, главный тренер «Красного Яра».
В десятом туре болельщиков ждет красноярское дерби: 17 августа «Красный Яр» будет принимать «Енисей-СТМ».
