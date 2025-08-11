Россиянам рассказали об изменениях в работе «Госуслуг»

В России готовят масштабную реформу системы государственных услуг и, в частности, портала «Госуслуги»: разрозненные сервисы объединят по жизненным ситуациям, чтобы упростить их получение для граждан. При изменении подхода россиянам не потребуется искать каждый сервис отдельно — все услуги будут сгруппированы по принципу одного окна. Об этом сообщил зампред правительства РФ — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.