В Госдуме хотят увеличить отпуск для некоторых россиян

Миронов подчеркнул, что в России насчитывается свыше семи миллионов граждан предпенсионного возраста, и этот кадровый ресурс требует особого внимания со стороны государства. По словам депутата, дополнительные дни отдыха могут положительно сказаться на трудовой активности и здоровье работников этой категории. Гусев добавил, что инициатива направлена на создание комфортных условий для граждан, находящихся на этапе перехода к пенсии: дополнительные дни отпуска позволят предпенсионерам уделять больше времени себе, семье и заботе о здоровье.