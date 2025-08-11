Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Яблоневый сад на острове Татышев возьмут под охрану

В следующем году яблоневый сад на острове Татышев будет охраняться от недобросовестных посетителей.

В следующем году яблоневый сад на острове Татышев будет охраняться от недобросовестных посетителей. Такие меры стали необходимы из-за участившихся случаев варварского сбора урожая.

Проблема: незрелые плоды и сломанные ветки.

Раньше горожане могли свободно собирать яблоки, но в этом году многие начали обрывать их раньше срока, повреждая деревья. Некоторые посетители не только срывают недозревшие плоды, но и ломают ветки, нанося ущерб саду.

Решение: охрана и ответственность.

Следующим летом в период созревания яблок на территории сада будут дежурить сотрудники охраны. Они пресекут попытки порчи деревьев, а в случае нарушений — вызовут полицию.

«Сад создавался для красоты, и мы поддерживаем его. Но когда видим, как губят деревья, наши усилия теряют смысл», — пояснил директор «Татышев-парка» Михаил Ковтунов.

Что грозит нарушителям?

За повреждение деревьев или незаконный сбор плодов предусмотрен штраф от 3 до 4 тысяч рублей.

Посещать сад по-прежнему можно свободно, но администрация парка призывает горожан относиться к природе бережно.