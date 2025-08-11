Ричмонд
Назван сезон, который в России потеплел сильнее всего: это не лето

За последние 50 лет осень в России потеплела сильнее остальных сезонов.

Источник: Комсомольская правда

Осень стала сезоном, который сильнее остальных потеплел в европейской части России за последние 50 лет. Об этом рассказал климатолог Алексей Кокорин, отвечая на вопросы РИА Новости.

«Если говорить о центре европейской части России, именно осень потеплела сильнее всего», — сказал эксперт, добавив, что за указанное время температура воздуха осенью в центре европейской части РФ стала больше на три градуса.

При этом весенняя температура изменилась на два градуса, а летняя — на 2,5, информировал Кокорин, добавив, что количество аномальных погодных явлений в будущем увеличится.

Ранее синоптик Позднякова заявила, что в 2025 году в Москве побиты уже 18 температурных рекордов и рассказала, как меняется погода в Москве в эпоху глобального потепления.

В то же время доктор наук Елена Касаткина прогнозирует, что через 40 лет на Земле начнется ледниковый период. Как этот прогноз совмещается с информацией о глобальном потеплении, читайте здесь на KP.RU.