Назван сезон, который в России потеплел сильнее всего: это не лето

Осень стала сезоном, который сильнее остальных потеплел в европейской части России за последние 50 лет. Об этом рассказал климатолог Алексей Кокорин, отвечая на вопросы РИА Новости.
«Если говорить о центре европейской части России, именно осень потеплела сильнее всего», — сказал эксперт, добавив, что за указанное время температура воздуха осенью в центре европейской части РФ стала больше на три градуса.
При этом весенняя температура изменилась на два градуса, а летняя — на 2,5, информировал Кокорин, добавив, что количество аномальных погодных явлений в будущем увеличится.
Ранее синоптик Позднякова заявила, что в 2025 году в Москве побиты уже 18 температурных рекордов и рассказала, как меняется погода в Москве в эпоху глобального потепления.
В то же время доктор наук Елена Касаткина прогнозирует, что через 40 лет на Земле начнется ледниковый период. Как этот прогноз совмещается с информацией о глобальном потеплении, читайте здесь на KP.RU.