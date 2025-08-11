Ричмонд
Страны Северо-Балтийской восьмерки поддержали инициативу Трампа по Украине

Страны, входящие в Северо-Балтийскую восьмерку, выразили поддержку плану президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Норвегии.

Страны, входящие в Северо-Балтийскую восьмерку, выразили поддержку плану президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте правительства Норвегии.

В заявлении отмечается, что страны приветствуют инициативу Трампа, направленную на прекращение войны и создание основы для справедливого и прочного мира.

— Мы приветствуем инициативу президента Трампа, направленную на то, чтобы положить конец этой войне и заложить основу для справедливого и прочного мира, — говорится на сайте.

Члены Северо-Балтийской восьмерки выразили готовность оказать дипломатическое содействие реализации инициативы Трампа.

Ранее Дональд Трамп сообщил о планах провести встречу с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social, пообещав позже раскрыть дополнительные детали.

Позже помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что проведение встречи Путина и Трампа на Аляске является логичным, учитывая географическую близость Российской Федерации и Соединенных Штатов.

