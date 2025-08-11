Мост через реку Ича под Новосибирском закрыли на ремонт до августа 2026 года

На 58-м километре трассы «Куйбышев — Северное» начался капитальный ремонт моста через реку Ича. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и продлятся до августа следующего года.
Подрядчик уже демонтировал конструкции левой стороны сооружения, выполнил подготовку к армированию новых ригелей и шкафных стенок, а также приступил к их бетонированию. В планах — восстановление балок пролётных строений, переустройство сопряжения моста с насыпью, полная замена мостового полотна и деформационных швов, модернизация системы водоотвода, установка современных барьерных ограждений и укрепление конусов.
Мост через Ичу играет важную роль в транспортной системе региона, связывая два крупных районных центра. После ремонта здесь станет безопаснее и увеличится пропускная способность.
На время работ введено реверсивное движение с регулированием светофорами, установлены временные ограждения и предупреждающие знаки. Водителям советуют учитывать ограничения при планировании маршрута и быть особенно внимательными в зоне ремонта.