До конца года в Иркутске установят 171 камеру видеонаблюдения

Сегодня система включает в себя 1402 камеры на 99 территориях, сообщает пресс-служба администрации города. В текущем году уже смонтировано 124 новых технических средства. До конца года планируется установка еще 47.
Среди ключевых объектов, где подключили видеонаблюдение, — 130-й квартал, сквер имени Кирова, остров Юность, бульвар Гагарина, Нижняя набережная, пляж «Якоби», Лисихинский парк, историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора», улица Карла Маркса на участке от бульвара Гагарина до Ленина, площадь у стадиона «Труд» и сквер у памятника Горькому.
Особое внимание уделяется техническим характеристикам оборудования: все камеры обеспечивают высокое качество изображения, в том числе в ночное время. Работы по установке и эксплуатации системы выполняют три подрядные организации.
«Видеонаблюдение — важный инструмент для обеспечения безопасности граждан и защиты городской инфраструктуры, — подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов. — В этом году подключились к единой региональной платформе “Безопасный город”. Такая интеграция позволит применять современные технологии, включая биометрический и ситуационный анализ данных».
Более 400 камер уже подключено к региональной системе в тестовом режиме, проходит апробацию интеллектуальная аналитика. Напомним, что в 2024 году в Иркутске было установлено 246 новых камер видеонаблюдения.