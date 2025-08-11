Что делать с яблоней, если плоды гниют прямо на ветке: советы биолога

После сбора урожая крайне важно убрать все опавшие плоды и листья — они являются резервуаром спор грибов, которые могут заразить деревья в следующем сезоне. Приствольные круги рекомендуется перекопать или замульчировать, а затем провести осеннюю обработку медесодержащими или серосодержащими препаратами (нужно учесть, что серосодержащие препараты эффективны против клещей и некоторых грибков, а медь — преимущественно против грибковых инфекций). Весной и в течение лета проводят еще 2−3 профилактических обработки.