В Минпросвещения утвердили дату окончания нового учебного года

А ранее в Минпросвещения определили, сколько часов в неделю педагоги должны отработать за ставку зарплаты. Учителям установили норму в 18 часов преподавательской работы в неделю. В министерстве отметили, что эта цифра — ориентир для расчёта зарплаты, а точное количество часов зависит от учебного заведения.