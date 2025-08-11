Девятилетний водитель мопеда озадачил владивостокцев

Сосредоточение детей и подростков на мопедах, помимо Второй Речки, наблюдается в Снеговой Пади, на Чуркине и Нейбута. 30 июля резонансное ДТП по вине 14-летнего лихача на мопеде произошло на Седанке: юноша, не справившись с управлением, вылетел на тротуар и врезался в трёхлетнего малыша, который возвращался с мамой из детского сада. Женщина не пострадала, а ребёнок получил серьёзные травмы головы. Ему предстоит длительная реабилитация, однако семья виновника аварии, вероятно, отделается только штрафом.