Девятилетний водитель мопеда озадачил владивостокцев

В районе Второй Речки был замечен юный водитель в возрасте 9−11 лет на вид, который двигался на мопеде по оживлённой магистрали в сопровождении пассажира — своего ровесника; горожане просят инспекцию по делам несовершеннолетних взять на контроль ситуацию с детьми-водителями, сообщает ИА DEITA.RU.
Мальчишек на мопеде видели 10 августа около 14:35 на перекрёстке проспекта 100-летия Владивостока и улицы Русской. Преодолев перекрёсток, дети поехали дальше по проспекту в сторону Некрасовского путепровода.
Подростков на мопедах на Второй Речке видят постоянно. Много несовершеннолетних водителей демонстрируют трюки на мопедах в парке «Солнышко», основной контингент которого — дети с родителями или бабушками и дедушками. Подростки на мопедах угрожают безопасности малолетних детей и пенсионеров. На замечания взрослых юные нарушители ПДД не реагируют.
Озабоченность ростом ДТП с участием несовершеннолетних водителей уже выражала Госавтоинспекция Приморского края. Ведомство проводит профилактические рейды, но пока эти мероприятия, очевидно, значимых результатов не дают. Владивостокцы полагают, что к мониторингу ситуации и наведению порядка в дорожном движении пора подключать инспекторов по делам несовершеннолетних.
Сосредоточение детей и подростков на мопедах, помимо Второй Речки, наблюдается в Снеговой Пади, на Чуркине и Нейбута. 30 июля резонансное ДТП по вине 14-летнего лихача на мопеде произошло на Седанке: юноша, не справившись с управлением, вылетел на тротуар и врезался в трёхлетнего малыша, который возвращался с мамой из детского сада. Женщина не пострадала, а ребёнок получил серьёзные травмы головы. Ему предстоит длительная реабилитация, однако семья виновника аварии, вероятно, отделается только штрафом.