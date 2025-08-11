В базе розыска МВД РФ обновились данные двух командиров формирования «Азов»

Данные двух командиров украинского формирования «Азов»* Константина Немичева и Сергея Величко обновились в базе розыска МВД России, следует из информации на этом ресурсе.
Их новые фотографии появились в разделе особо опасных преступников. При этом на Величко и Немичева в базе МВД созданы по две карточки.
Причины изменений неизвестны. В одной из карточек Немичева указано, что его переобъявили в розыск.
Напомним, 10 августа появилась информация, что для четырёх командиров «Азова» запрещён въезд в Россию. Это решение коснулось Константина Немичева, Сергея Величко, Дениса Прокопенко и Андрея Билецкого**. Такие меры связаны с их причастностью к деятельности, признанной в РФ экстремистской и террористической.
* Запрещенная в России террористическая организация.
** Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.