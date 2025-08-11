Правительство РФ запустит перезагрузку портала «Госуслуги»

Предполагается, что для каждой госуслуги появится свой куратор, ответственный за ее качество и работу с обращениями граждан. Он будет собирать обратную связь, следить за развитием сервиса и оперативно устранять возможные сбои. На странице услуги по согласию сотрудника будет размещаться его фотография, чтобы заявитель знал, кто несет персональную ответственность за результат.