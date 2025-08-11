Правительство РФ запустит перезагрузку портала «Госуслуги»

«Госуслуги» объединят разные сервисы по принципу одного окна.
Перезагрузку портала «Госуслуги» планирует запустить правительство РФ. Масштабная реформа предполагает, что все сервисы будут сгруппированы по ключевым жизненным ситуациям и реализованы на портале по принципу одного окна. Об этом сообщает вице-премьер Дмитрий Григоренко.
«Когда человек выходит на пенсию, открывает бизнес или оформляет документы при рождении ребенка, он должен получать все необходимые услуги пакетом, без необходимости разбираться в нюансах работы разных ведомств и сбора лишних документов. Каждая услуга должна быть удобной и быстрой», — пояснил «Известиям» заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.
Предполагается, что для каждой госуслуги появится свой куратор, ответственный за ее качество и работу с обращениями граждан. Он будет собирать обратную связь, следить за развитием сервиса и оперативно устранять возможные сбои. На странице услуги по согласию сотрудника будет размещаться его фотография, чтобы заявитель знал, кто несет персональную ответственность за результат.
К 2030 году власти рассчитывают перевести в электронный вид 99% массовых социально значимых услуг — сейчас этот показатель составляет около 90%. В ряде случаев россиянам не потребуется самостоятельно предоставлять документы: ведомства будут получать необходимые сведения напрямую из государственных реестров.
Ранее сообщалось, что в 2025 году на портале «Госуслуг» появится 35 новых «жизненных ситуаций». Они будут касаться граждан и бизнеса. В их числе — сервисы по планированию и рождению ребенка, поддержке за границей и другие.