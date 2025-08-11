Ричмонд
Правительство РФ запустит перезагрузку портала «Госуслуги»

Перезагрузку портала «Госуслуги» планирует запустить правительство РФ. Масштабная реформа предполагает, что все сервисы будут сгруппированы по ключевым жизненным ситуациям и реализованы на портале по принципу одного окна. Об этом сообщает вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Госуслуги» объединят разные сервисы по принципу одного окна.

Перезагрузку портала «Госуслуги» планирует запустить правительство РФ. Масштабная реформа предполагает, что все сервисы будут сгруппированы по ключевым жизненным ситуациям и реализованы на портале по принципу одного окна. Об этом сообщает вице-премьер Дмитрий Григоренко.

«Когда человек выходит на пенсию, открывает бизнес или оформляет документы при рождении ребенка, он должен получать все необходимые услуги пакетом, без необходимости разбираться в нюансах работы разных ведомств и сбора лишних документов. Каждая услуга должна быть удобной и быстрой», — пояснил «Известиям» заместитель председателя правительства РФ — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Предполагается, что для каждой госуслуги появится свой куратор, ответственный за ее качество и работу с обращениями граждан. Он будет собирать обратную связь, следить за развитием сервиса и оперативно устранять возможные сбои. На странице услуги по согласию сотрудника будет размещаться его фотография, чтобы заявитель знал, кто несет персональную ответственность за результат.

К 2030 году власти рассчитывают перевести в электронный вид 99% массовых социально значимых услуг — сейчас этот показатель составляет около 90%. В ряде случаев россиянам не потребуется самостоятельно предоставлять документы: ведомства будут получать необходимые сведения напрямую из государственных реестров.

Ранее сообщалось, что в 2025 году на портале «Госуслуг» появится 35 новых «жизненных ситуаций». Они будут касаться граждан и бизнеса. В их числе — сервисы по планированию и рождению ребенка, поддержке за границей и другие.

Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
