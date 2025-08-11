Ричмонд
Камера зафиксировала момент мощного землетрясения в Турции

На кадрах, снятых в одном из офисов, можно заметить, как во время тряски человек прячется под столом.

Источник: Аргументы и факты

В турецкой провинции Балыкесир камеры видеонаблюдения зафиксировали землетрясение, приведшее к обрушению нескольких зданий.

Запись, распространившаяся в местных пабликах, показывает, как в одном из офисов во время сильной тряски мужчина укрывается под столом, а спустя секунды на его место падает шкаф.

По информации турецких СМИ, толчки магнитудой 6,1 произошли в воскресенье около 20:00. Эпицентр находился на западе страны, в провинции Балыкесир.

Сейсмическая активность ощущалась не только в Стамбуле и других городах Турции, но и в Болгарии, Греции и на Кипре.

Ранее стало известно, что в результате землетрясения в турецкой провинции Балыкесир травмы получили четыре человека, их госпитализировали.