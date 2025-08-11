Камера зафиксировала момент мощного землетрясения в Турции

В турецкой провинции Балыкесир камеры видеонаблюдения зафиксировали землетрясение, приведшее к обрушению нескольких зданий.
Запись, распространившаяся в местных пабликах, показывает, как в одном из офисов во время сильной тряски мужчина укрывается под столом, а спустя секунды на его место падает шкаф.
По информации турецких СМИ, толчки магнитудой 6,1 произошли в воскресенье около 20:00. Эпицентр находился на западе страны, в провинции Балыкесир.
Сейсмическая активность ощущалась не только в Стамбуле и других городах Турции, но и в Болгарии, Греции и на Кипре.
Ранее стало известно, что в результате землетрясения в турецкой провинции Балыкесир травмы получили четыре человека, их госпитализировали.