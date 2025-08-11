Состоятельные россияне назвали сумму, необходимую для «нормальной» жизни

По данным исследования НИУ ВШЭ, состоятельным россиянам для обеспечения нормальной жизни необходимо около 250 тысяч рублей в месяц на одного члена семьи, а для ощущения себя обеспеченным — в два раза больше, 500 тысяч рублей.
Исследование «НЭП: Новости экономического поведения» изучило представления высокодоходных россиян об уровне жизни, потребительские привычки и поведение. Ключевыми показателями высокого статуса для этой группы являются недвижимость и автомобили премиум-класса, а также поездки за границу. Возможность планировать свое время также важна для почти 40 процентов опрошенных, особенно для молодежи.
При этом только 36 процентов состоятельных россиян считают свои текущие доходы «нормальными», большинство ощущает, что «недотягивает» до желаемого уровня. Почти половина опрошенных при росте доходов направила бы средства на сбережения, а треть — на инвестиции в бизнес или недвижимость, передает ТАСС.
Доля россиян, чья средняя зарплата превышает 100 тысяч рублей, в текущем году достигла 31,9 процента от общего числа работников. При этом, как отметили в пресс-службе Росстата, всего два года назад такие зарплаты встречались почти вдвое реже.