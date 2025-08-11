Состоятельные россияне назвали сумму, необходимую для «нормальной» жизни

Исследование «НЭП: Новости экономического поведения» изучило представления высокодоходных россиян об уровне жизни, потребительские привычки и поведение. Ключевыми показателями высокого статуса для этой группы являются недвижимость и автомобили премиум-класса, а также поездки за границу. Возможность планировать свое время также важна для почти 40 процентов опрошенных, особенно для молодежи.