Психолог Ланг расшифровал значение снов про измены супругов

Сны про измену супруга могут сниться женщинам, которые этого боятся. Как отметил в разговоре с aif.ru психолог Сергей Ланг, сюжеты наших снов напрямую отражают эмоциональное состояние.
«Людям часто снятся сны с ситуациями, которых они боятся. Например, женщине, у которой есть страх потерять своего мужа, что он ей изменит, он ее предаст, могут часто сниться сны с изменами, с предательствами», — объяснил эксперт.
Ранее доктор медицинских наук, профессор и сомнолог Роман Бузунов рассказал, что кошмары во сне могут указывать на проблемы со здоровьем.