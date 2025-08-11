Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психолог Ланг расшифровал значение снов про измены супругов

Эксперт объяснил, что может повлиять на сюжет сна.

Источник: Аргументы и факты

Сны про измену супруга могут сниться женщинам, которые этого боятся. Как отметил в разговоре с aif.ru психолог Сергей Ланг, сюжеты наших снов напрямую отражают эмоциональное состояние.

«Людям часто снятся сны с ситуациями, которых они боятся. Например, женщине, у которой есть страх потерять своего мужа, что он ей изменит, он ее предаст, могут часто сниться сны с изменами, с предательствами», — объяснил эксперт.

Ранее доктор медицинских наук, профессор и сомнолог Роман Бузунов рассказал, что кошмары во сне могут указывать на проблемы со здоровьем.