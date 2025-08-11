Путин поговорил с президентом Киргизии перед встречей Трампа на Аляске: что обсудили главы государств

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с киргизским коллегой Садыром Жапаровым и проинформировал его об итогах переговоров со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что кроме переговоров с Уиткоффом главы государств обсудили планируемую очную встречу с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. В свою очередь, президент Киргизии поприветствовал развитие диалога Москвы и Вашингтона и политико-дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине.
Также Путин и Жапаров обсудили различные вопросы сотрудничества России и Киргизии в экономике и торговле, а также взаимодействие в интеграционных объединениях, в том числе в ОДКБ.
Ранее президент России Владимир Путин провёл серию телефонных переговоров с лидерами нескольких стран, обсудив ключевые международные вопросы, включая визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и пути урегулирования украинского кризиса.
Так, в частности, Путин поговорил с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Российский лидер проинформировал коллегу о текущем характере взаимодействия с США по вопросам урегулирования украинского кризиса.
Также президент России провел телефонные переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, в ходе которого поделился оценками прошедшей 6 августа в Кремле беседы со спецпосланником Президента США Стивеном Уиткоффом.
Кроме того, президент России в ходе телефонных переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмону рассказал о результатах переговорного процесса с Вашингтоном.
А до этого Владимир Путин поговорил с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер сообщил о ключевых итогах своей встречи 6 августа со специальным представителем президента США Стивеном Уиткоффом.
Вместе с тем, премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о содержательной беседе с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер ознакомил индийского коллегу с актуальными событиями, связанными с конфликтом на Украине.