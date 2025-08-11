Путин поговорил с президентом Киргизии перед встречей Трампа на Аляске: что обсудили главы государств

Отмечается, что кроме переговоров с Уиткоффом главы государств обсудили планируемую очную встречу с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. В свою очередь, президент Киргизии поприветствовал развитие диалога Москвы и Вашингтона и политико-дипломатические усилия по урегулированию конфликта на Украине.