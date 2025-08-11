Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 августа

Астрологи рассказали, что ждет каждый из знаков зодиакального круга в понедельник, 11 августа 2025 года.
Овнов, как и представителей многих других знаков, ждет спокойный, расслабляющий и даже «ленивый» день. Он будет располагать к уходу в мир фантазий, воспоминаний, ностальгии и грез. Это хорошее время для просмотра кино, чтения книг или прослушивания музыки, но плохое для размышления об угрозах и проблемах: пустая тревога может увлечь, погрузив в депрессивное настроение.
Для Тельцов будут складываться удачные обстоятельства, но им также не рекомендуется заниматься в понедельник работой и серьезными делами. Будет лучше посвятить это время родным и близким, отдыху, приятным фантазиям и размышлениям, а также искусству.
Близнецы 11 августа рискуют стать заложниками собственных иллюзий и заблуждений: не стоит проявлять излишнюю самоуверенность. Звезды советуют настроить внутреннюю гармонию души и разума и на всякий случай перепроверить подготовку к важным делам и решениям, таким как отправка документов или проведение собеседования.
Очень благоприятный день ждет Раков: удача повернется к ним лицом. Возможны неожиданные и приятные подарки судьбы, счастливое стечение обстоятельств, поддержка друзей и близких и множество источников приятных эмоций. Особенно удачно будет складываться ситуация в личной жизни и творчестве.
Львам прогнозируют не самый удачный день для выражения своего мнения и отстаивания позиций. Идеи и инициативы в понедельник лучше держать при себе. День можно посвятить духовному развитию, личной жизни и эмоциональной сфере в целом.
Девам еще более важно уделить внимание духовной сфере и личной жизни, налаживанию отношений с друзьями, партнерами и любимыми людьми. Астрологи отмечают, что установленные в этот день отношения будут помогать представителям знака в самых разных делах и контактах целый год.
Ситуация у Весов будет противоположной: понедельник не подойдет для встреч и переговоров, особенно официальных. Также не рекомендуется заниматься делами, связанными с физической нагрузкой. Если хочется поговорить — это стоит делать только со знакомыми и близкими людьми.
Скорпионы, как и Раки, сегодня могут рассчитывать на удачу в самых разных сферах. Возможны денежные поступления, хороший отдых, приятные поездки, исполнение желаний и многое другое.
У Стрельцов удача будет более ограниченной: позитивная ситуация намечается в делах, связанных с домом, наследством или переездом. Также в этот день представители знака могут укрепить свои связи с окружением, что подарит им приятные эмоции и поможет в будущем.
Счастливый шанс выпадет Козерогам, которые посвятят этот день семье, друзьям, единомышленникам и установлению крепких отношений, основанных на уважении и общих взглядах. Также звезды советуют хорошенько отдохнуть, поскольку позже их ждут насыщенные и активные дни.
Водолеи, в отличие от большинства знаков, могут рассчитывать на благоприятные события в деловой и материальной сфере. Вероятны подарки, финансовые бонусы и удачные сделки. Особую выгоду принесет ведение дел с людьми из своего круга.
Рыбы 11 августа могут добиться успехов в творчестве и искусстве. День также хорошо подойдет для посещения музеев, театра, чтения книг и просмотра фильмов. Удачным вариантом будет посвятить его любимому хобби или просто отдохнуть.