Гороскоп для всех знаков зодиака на 11 августа

Овнов, как и представителей многих других знаков, ждет спокойный, расслабляющий и даже «ленивый» день. Он будет располагать к уходу в мир фантазий, воспоминаний, ностальгии и грез. Это хорошее время для просмотра кино, чтения книг или прослушивания музыки, но плохое для размышления об угрозах и проблемах: пустая тревога может увлечь, погрузив в депрессивное настроение.