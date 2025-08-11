Актер Иван Краско оставил наследство на 50 миллионов рублей

Советский и российский актер Иван Краско оставил детям и внукам наследство примерно на 50 миллионов рублей, выяснил aif.ru.
После смерти, о которой стало известно 9 августа, артист оставил трехкомнатную квартиру в центральном районе Санкт-Петербурга и дачу в деревне Вартемяги Ленинградской области.
Трехкомнатная квартира расположена в типовом доходном доме конца 19 века в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.
Похожие квартиры так называемого старого фонда стоят в среднем около 30−35 миллионов рублей. Цена квартиры Краско может быть еще больше, учитывая именитого хозяина. Также окончательная стоимость будет зависеть от текущего ремонта.
В квартире Краско, однако, давно живет его третья супруга Наталья Вяль с их общими детьми.
Большую часть времени, по словам знакомых, Иван Иванович проводил на своей даче в деревне Вартемяги. Средняя стоимость дома в населенном пункте — 10−15 миллионов рублей.
У Краско была еще одна дача — в Грузино Ленинградской области, дом расположен рядом с участком Михаила Боярского. Но ее артист уже давно подарил своей дочери Юлии.
Ранее юрист Хаминский предсказал судебные тяжбы между наследниками Краско.