Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Иван Краско оставил наследство на 50 миллионов рублей

Народный артист скончался 9 августа в возрасте 94 лет.

Источник: Аргументы и факты

Советский и российский актер Иван Краско оставил детям и внукам наследство примерно на 50 миллионов рублей, выяснил aif.ru.

После смерти, о которой стало известно 9 августа, артист оставил трехкомнатную квартиру в центральном районе Санкт-Петербурга и дачу в деревне Вартемяги Ленинградской области.

Трехкомнатная квартира расположена в типовом доходном доме конца 19 века в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

Похожие квартиры так называемого старого фонда стоят в среднем около 30−35 миллионов рублей. Цена квартиры Краско может быть еще больше, учитывая именитого хозяина. Также окончательная стоимость будет зависеть от текущего ремонта.

В квартире Краско, однако, давно живет его третья супруга Наталья Вяль с их общими детьми.

Большую часть времени, по словам знакомых, Иван Иванович проводил на своей даче в деревне Вартемяги. Средняя стоимость дома в населенном пункте — 10−15 миллионов рублей.

У Краско была еще одна дача — в Грузино Ленинградской области, дом расположен рядом с участком Михаила Боярского. Но ее артист уже давно подарил своей дочери Юлии.

Ранее юрист Хаминский предсказал судебные тяжбы между наследниками Краско.