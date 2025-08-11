Руководившего обстрелом Белгорода Нащубского могут ликвидировать в зоне СВО

Подполковника ВСУ Виталия Нащубского, который отдавал приказы об обстрелах Шебекинского района Белгородской области, могут ликвидировать в зоне СВО, рассказал aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Как стало известно ранее, главное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении командира 2-го механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ, подполковника Виталия Нащубского по пп. «а» и «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ. Он подозревается в совершении теракта в Шебекинском районе Белгородской области.
«Уголовные дела в отношении отдельно взятых военных преступников возбуждаются уже не первый раз. Заочные приговоры, которые выносят наши суды, имеют большие сроки и при этом не имеют срока давности. То есть, когда преступник окажется в руках наших органов правоохранительной системы, этот приговор будет исполнен», — отметил Липовой.
По его словам, есть высокая вероятность того, что Нащубского ликвидируют в зоне СВО.
«Он сейчас находится в зоне боевых действий, поэтому вероятность того, что он может быть ликвидирован, очень высокая. В случае выявления его местонахождения наши подразделения сделают все, чтобы его ликвидировать», — сказал он.
Липовой также обратил внимание на то, что боевики ВСУ, в отношении которых в РФ возбуждены уголовные дела, вынесены заочные приговоры, пытаются скрыться за границей.
«На сегодняшний день мы часто видим, когда эти украинские нацисты-преступники скрываются от правосудия в Польше, Германии, Англии, Франции. Но это временная мера, и правосудие их все равно настигнет», — добавил он.
По версии следствия с 17 февраля по 4 марта 2023 года Нащубский отдавал незаконные приказы подчинённым о миномётных обстрелах, подрывах жилых домов и других гражданских объектов на территории Шебекинского района. В результате этих действий пострадали мирные жители. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и предпринимаются меры по установлению местонахождения Нащубского и причастных к указанным преступлениям других лиц.