Руководившего обстрелом Белгорода Нащубского могут ликвидировать в зоне СВО

По версии следствия с 17 февраля по 4 марта 2023 года Нащубский отдавал незаконные приказы подчинённым о миномётных обстрелах, подрывах жилых домов и других гражданских объектов на территории Шебекинского района. В результате этих действий пострадали мирные жители. В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и предпринимаются меры по установлению местонахождения Нащубского и причастных к указанным преступлениям других лиц.