Ричмонд
+26°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Филиппо: Макрон и Зеленский отчаялись из-за встречи Путина и Трампа

Зеленский и европейские партнёры Киева находятся в полном тупике.

Источник: Аргументы и факты

Французский лидер Эммануэль Макрон и Зеленский оказались в отчаянном положении перед предстоящей встречей президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, заявил Флориан Филиппо.

Он уточнил, что Зеленский и европейские партнёры Киева находятся в полном тупике.

«Макрон и Зеленский мечутся кто куда, потерянные, ошеломлённые, дезориентированные, развалившиеся — их план полностью провалился! Все их проевропейские друзья пребывают в таком же состоянии оцепенения! Будьте осторожны!», — написал лидер французской партии «Патриоты» на своей странице в соцсети X*.

Кроме того, по словам Филиппо, информация о встрече Трампа и Путина произвела «эффект разорвавшейся бомбы».

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Соединённых Штатов Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Макрон после объявления о встрече Путина и Трампа позвонил Зеленскому, заявив Франция, Британия, ФРГ намерены продолжать поддержку Украины в рамках на называемой коалиции желающих.

Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что на Украине и в Британии началась паника. Он отметил, что коррумпированные Зеленский и Лондон очень хотят продлить украинский конфликт.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше