Французский лидер Эммануэль Макрон и Зеленский оказались в отчаянном положении перед предстоящей встречей президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, заявил Флориан Филиппо.
Он уточнил, что Зеленский и европейские партнёры Киева находятся в полном тупике.
«Макрон и Зеленский мечутся кто куда, потерянные, ошеломлённые, дезориентированные, развалившиеся — их план полностью провалился! Все их проевропейские друзья пребывают в таком же состоянии оцепенения! Будьте осторожны!», — написал лидер французской партии «Патриоты» на своей странице в соцсети X*.
Кроме того, по словам Филиппо, информация о встрече Трампа и Путина произвела «эффект разорвавшейся бомбы».
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Соединённых Штатов Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Макрон после объявления о встрече Путина и Трампа позвонил Зеленскому, заявив Франция, Британия, ФРГ намерены продолжать поддержку Украины в рамках на называемой коалиции желающих.
Ранее журналист из Ирландии Чей Боуз заявил, что на Украине и в Британии началась паника. Он отметил, что коррумпированные Зеленский и Лондон очень хотят продлить украинский конфликт.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.