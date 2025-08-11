В Москве прошла рабочая встреча Михаила Котюкова и Ирека Файзуллина

По проекту федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году в регионе запланировано благоустройство 115 общественных территорий и 103 дворов. По данным Минстроя края, благоустройство завершилось на 58 общественных и 83 дворовых территориях. Продолжаются работы на объектах, которые в прошлом году стали победителями на Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Каждый из проектов получил из федерального бюджета около 100 млн рублей.