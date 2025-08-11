В Москве прошла рабочая встреча Михаила Котюкова и Ирека Файзуллина

Стороны обсудили развитие строительной отрасли в регионе, исполнение федеральных программ, проекты, направленные на улучшение качества жизни людей, и реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни». Новый нацпроект разработан по поручению Президента РФ.
По данным Росстата, на 1 июля 2025 года в Красноярском крае по федеральному проекту «Жильё» введено в эксплуатацию 721 тыс. кв. м. Построены 4354 жилых здания, в том числе 35 многоэтажек и 4319 частных домов. Наиболее масштабные стройки — в Свердловском и Советском районах Красноярска, в Ачинске, Норильске, Минусинске, а также в Северо-Енисейском, Емельяновском, Сосновоборском муниципальных округах.
По проекту федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2025 году в регионе запланировано благоустройство 115 общественных территорий и 103 дворов. По данным Минстроя края, благоустройство завершилось на 58 общественных и 83 дворовых территориях. Продолжаются работы на объектах, которые в прошлом году стали победителями на Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений. Каждый из проектов получил из федерального бюджета около 100 млн рублей.
На основе инфраструктурных бюджетных кредитов в крае планируется реализация крупных объектов, в том числе строительство линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта в Красноярске, реконструкция автодороги «Раздолинск — Южно-Енисейский — Кировский».
Отдельное внимание уделили планам по дальнейшему развитию территорий с учётом потребностей жителей и вопросам модернизации коммунальной инфраструктуры. На ремонт объектов ЖКХ из краевого бюджета направлено более 1 млрд рублей, еще 3,6 млрд инвестируют в развитие отрасли в рамках государственно-частного партнерства. Это позволит провести работы по обновлению сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения, отремонтировать котельные, очистные сооружения, теплоисточники и пр.
В рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в селе Ермаковском и городе Норильске реконструируют объекты питьевого водоснабжения на сумму более 1,1 млрд рублей.
Реализация всех мероприятий и проектов находится на особом контроле у краевых властей.