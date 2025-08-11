В России хотят полностью изменить систему портала «Госуслуги»

Напомним, с 1 июня на портале «Госуслуги» изменился порядок смены пароля. Теперь специальный код для подтверждения операции платформа высылает только в том случае, если в этот момент на мобильном устройстве не совершается телефонный звонок. Благодаря таким мерам злоумышленники не смогут получить доступ к информации с помощью схем с демонстрацией экрана.