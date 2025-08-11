Ричмонд
В России хотят полностью изменить систему портала «Госуслуги»

В рамках перезагрузки Госуслуг для каждого сервиса назначат ответственных кураторов.

Источник: Комсомольская правда

Стандарты качества государственных услуг в России изменятся в сторону ужесточения. Об этом информирует издание «Известия» со ссылкой на руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

Сообщается, что для каждого сервиса будут назначены ответственные кураторы, чтобы пользователи могли точно знать, кто несёт персональную ответственность за качество оказания той или иной услуги. Григоренко указал также на необходимость сделать каждую госуслугу удобной и быстрой для граждан.

Напомним, с 1 июня на портале «Госуслуги» изменился порядок смены пароля. Теперь специальный код для подтверждения операции платформа высылает только в том случае, если в этот момент на мобильном устройстве не совершается телефонный звонок. Благодаря таким мерам злоумышленники не смогут получить доступ к информации с помощью схем с демонстрацией экрана.

Также сообщалось, что на портале Госуслуг начал работать новый сервис для оформления социальных вкладов и счетов.

