Первый городской фестиваль «Строй-ка фест» прошел в Иркутске

Здесь впервые прошел фестиваль «Строй-ка фест». Событие приурочили к празднованию Дня строителя, который отмечают во второе воскресенье августа.
«Специально приехали на праздник. Узнали, что здесь можно познакомиться с новинками отрасли. Я сама интересуюсь разными городскими проектами и детей стараюсь приобщать. К тому же здесь много активностей, которые привлекательны для малышей», — рассказала иркутянка Наталья Кучинская.
Так, можно было построить объекты из крупных деталей лего, раскрасить модель дома или создать на бумаге собственный, проверить меткость в тире, провести радиоуправляемую машинку по бездорожью. Гости праздника смогли увидеть машину Голдберга, бетономешалку-дискошар, караоке-душ и многое другое.
«Очень интересно попробовать петь в душе. Эмоции через край. Всерьез задумаюсь обустроить свою душевую кабину таким чудом техники», — поделилась впечатлениями гостья фестиваля Анастасия.
Помимо этого, сообщает пресс-служба мэрии, все желающие участвовали в лекциях и мастер-классах, смотрели театральные постановки и кинофильмы, слушали необычные DJ-сеты. Можно было сделать фото на фоне эксклюзивных арт-объектов, таких как «Дом у воды», «Открой окно в будущее», селфи-комната и арт-балкон.
Работал фудкорт. Охрану порядка обеспечивали сотрудники правоохранительных органов.
Фестиваль организовали региональное министерство строительства и Ассоциация застройщиков Иркутской области при поддержке администрации города.