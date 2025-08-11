101-летний ветеран получил именную форму от Якупова из омского «Авангарда»

В Омске нападающий «Авангарда» Наиль Якупов навестил 101-летнего Юрия Чернобыльского — старейшего болельщика клуба, ветерана Великой Отечественной войны и почетного гражданина города. Мужчина, который на 26 лет старше местного хоккея, участвовал в строительстве СК имени Блинова и продолжает поддерживать команду в 2025 году.
Якупов подарил Чернобыльскому игровую форму, на которую нанесена памятная надпись «101 — еще не предел», и пообещал привезти Кубок Гагарина после будущей победы команды. Встреча прошла в теплой атмосфере. Болельщик с более чем полувековым стажем поделился воспоминаниями, а спортсмен получил заряд мотивации перед предстоящими сборами.
