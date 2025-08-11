101-летний ветеран получил именную форму от Якупова из омского «Авангарда»

Якупов подарил Чернобыльскому игровую форму, на которую нанесена памятная надпись «101 — еще не предел», и пообещал привезти Кубок Гагарина после будущей победы команды. Встреча прошла в теплой атмосфере. Болельщик с более чем полувековым стажем поделился воспоминаниями, а спортсмен получил заряд мотивации перед предстоящими сборами.