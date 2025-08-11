Названа продолжительность учебного года 2025/2026

В России определили продолжительность учебного года 2025/2026. Так, школьники начнут обучение, как и предполагалось, 1 сентября. Учеба завершится 26 мая. Такими сведениями поделились в Министерстве просвещения России, транслирует РИА Новости.
Уточняется, что организацию обучения каждый регион может выбрать самостоятельно. Оно может осуществляться по четвертям или по триместрам. В Минпросвещения добавили, что указанные рекомендации уже выслали властям регионов.
«Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая», — сказано в документе.
В сообщении подчеркнули, что Министерство призывает обеспечить единые подходы к образовательному процессу. Кроме того, документ указывает на обязательное соблюдение санитарных норм. В сообщении сделали акцент на необходимости проведения профилактики переутомления учащихся.
Помимо прочего в Министерстве просвещения призвали предусмотреть короткие осенние, зимние и весенние каникулы. Длительность каждых должна составлять не менее недели. Для первоклассников также посоветовали ввести дополнительные семь дней отдыха в феврале.
В России тем временем обратили внимание на возможность 11-классников покупать алкоголь в связи с достижением возраста совершеннолетия. Председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко уточнил, что доступ к спиртному зачастую получают и несовершеннолетние сверстники. Он предложил изменить возраст покупки алкоголя. Его планируют поэтапно поднять до 21 года.
Помимо прочего, родители школьников пожаловались на переутомление детей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин вновь предложил сделать систему домашних заданий более эффективной. В ноябре 2024 года, по его словам, школьники учились аж по 8−10 часов в день. Спикер Госдумы предложил отменить домашнее задание.
Российские школьники тем временем завоевали восемь медалей на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Китае. Учащиеся получили шесть золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды.