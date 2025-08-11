Тюремщицу в США обвинили в романах с заключенными и краже их личных данных

По данным CBS News, Миллер, работавшая в тюрьме SCI Forest, в период с 2020 по 2023 год неоднократно вступала в сексуальную связь с заключенными. Следствие также установило, что она похитила личные данные своих любовников и передала их сообщнику, который использовал их в мошеннических целях.