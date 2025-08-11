Тюремщицу в США обвинили в романах с заключенными и краже их личных данных

В США 35-летняя Кристина Миллер, надзирательница из штата Пенсильвания, предстала перед судом по обвинению в романах с тремя заключенными и краже их личных данных.
По данным CBS News, Миллер, работавшая в тюрьме SCI Forest, в период с 2020 по 2023 год неоднократно вступала в сексуальную связь с заключенными. Следствие также установило, что она похитила личные данные своих любовников и передала их сообщнику, который использовал их в мошеннических целях.
Миллер обвинили в сексуальном насилии, компьютерных преступлениях, сговоре с целью хищения личных данных, сговоре с целью кражи и других преступлениях. Она находится под стражей с залогом в 100 тысяч долларов, говорится в статье.
Ранее стало известно, что в Сингапуре учительница растлила 13-летнего ученика. Свои действия сексуального характера она совершала в салоне своего автомобиля.
В середине мая также стало известно, что учительницу из американского штата Калифорния приговорили к пожизненному заключению за секс с 12-летним учеником и совращение 11-летнего. Педагога зовут Жаклин Ма, ей 36 лет. В позапрошлом году ее задержали по подозрению в изнасиловании ребенка.