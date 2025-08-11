Россияне массово отказываются от отпуска: в чём дело

Большинство опрошенных (46%) выступают против идеи брать кредит ради отпуска. 28% заранее копят деньги на поездку. Среди тех, кто уже брал кредит для отдыха, есть и те (12%), кто делал это хотя бы один раз, а также 6%, рассматривающих такую возможность в будущем. Из тех, кто брал кредит на отпуск, 5% сожалеют о своем решении, а 3% готовы повторить его.