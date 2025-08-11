Россияне массово отказываются от отпуска: в чём дело

В то же время только 20% респондентов регулярно тратят средства на отпуск независимо от ситуации в жизни, сообщает ИА DEITA.RU.
Остальные же чаще копят: 37% — на создание финансовой подушки, 26% — на ремонт жилья, и 17% — на покупку квартиры. Среди участников опроса 17% уверены, что всегда найдут возможность для отдыха.
Треть респондентов (33%) отмечают, что отказ от отпуска помогает сэкономить до 100 тысяч рублей, 29% — от 100 до 200 тысяч рублей, а 21% — более 200 тысяч. При этом каждый пятый участник исследования не задумывается о размере сэкономленных средств.
На сэкономленные деньги россияне чаще всего делают ремонт (34%) или приобретают крупные товары, такие как автомобиль или бытовая техника (32%). Также 29% инвестируют сбережения, 28% заботятся о себе, а 8% вкладывают в образование детей.
Те россияне, кто все же ездит в отпуск, считают его важной инвестицией. Так, 56% отмечают его значение для психического здоровья, 24% — для укрепления отношений с близкими. Остальные полагают, что качественный отдых повышает их рабочую эффективность.
Большинство опрошенных (46%) выступают против идеи брать кредит ради отпуска. 28% заранее копят деньги на поездку. Среди тех, кто уже брал кредит для отдыха, есть и те (12%), кто делал это хотя бы один раз, а также 6%, рассматривающих такую возможность в будущем. Из тех, кто брал кредит на отпуск, 5% сожалеют о своем решении, а 3% готовы повторить его.
Кроме того, респонденты назвали необходимый ежемесячный доход для организации отпуска: 48% считают достаточным заработок не менее 200 тысяч рублей в месяц; 22% — от 150 до 200 тысяч; 16% — от 100 до 150 тысяч; и еще 14% — менее 100 тысяч рублей.