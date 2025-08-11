Портрет Абая из 3000 кубиков Рубика собрали в Астане

Инсталляцию высотой 3 метра и шириной 2 метра спидкуберские команды собрали всего за 5 часов. По словам инициатора проекта Алихана Ертурсынова, кубик Рубика стал произведением искусства, объединяющим логику и креатив.
Таким образом мы хотели донести национальную самобытность современными методами.
Тысячи посетителей высоко оценили креативность молодёжи и почувствовали глубокое уважение к национальному наследию.
По мнению организаторов, этот проект — новый шаг в популяризации наследия Абая.
День рождения великого казахского поэта отмечают в Казахстане 10 августа — в этом году ему исполнилось бы 180 лет.