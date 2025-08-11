Ричмонд
Портрет Абая из 3000 кубиков Рубика собрали в Астане

АСТАНА, 11 авг — Sputnik. Гигантский портрет Абая собрали из 3000 кубиков Рубика собрали в Астане, сообщили городские власти.

Источник: Пресс-служба акима Астаны

Инсталляцию высотой 3 метра и шириной 2 метра спидкуберские команды собрали всего за 5 часов. По словам инициатора проекта Алихана Ертурсынова, кубик Рубика стал произведением искусства, объединяющим логику и креатив.

Таким образом мы хотели донести национальную самобытность современными методами.

отметил он

Тысячи посетителей высоко оценили креативность молодёжи и почувствовали глубокое уважение к национальному наследию.

По мнению организаторов, этот проект — новый шаг в популяризации наследия Абая.

День рождения великого казахского поэта отмечают в Казахстане 10 августа — в этом году ему исполнилось бы 180 лет.