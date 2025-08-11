В Омске над городом прошли канатоходцы

День физкультурника в Омске прошёл с впечатляющим размахом. Торжества начались с шествия атлетов и переросли в фестиваль «ШТОРМФЕСТ», посвященный здоровому образу жизни от школы единоборств «ШТОРМ» Александра Шлеменко. Тысячи людей стали участниками этого события.
Для посетителей фестиваля были организованы 10 тематических площадок с различными направлениями развития школы единоборств. Гости могли наблюдать за выступлениями мастеров батутного спорта, попробовать свои силы на скалодроме, в воркауте и хождении по стропе. Разнообразные активности развернулись по всей протяженности Любинского проспекта, предлагая участникам новый взгляд на возможности альтернативного досуга.
Одним из самых ярких моментов фестиваля стало шоу хайлайнеров — мастеров хождения по канату. Стропа была натянута над проспектом на высоте 15 метров. Мастеру спорта по альпинизму Владимиру Мурзаеву и чемпионке России по хайлайну Татьяне Черемхиной предстояло преодолеть 70 метров. С этой сложной задачей они успешно справились под аплодисменты зрителей.
