В Омске над городом прошли канатоходцы

Одним из самых ярких моментов фестиваля стало шоу хайлайнеров — мастеров хождения по канату. Стропа была натянута над проспектом на высоте 15 метров. Мастеру спорта по альпинизму Владимиру Мурзаеву и чемпионке России по хайлайну Татьяне Черемхиной предстояло преодолеть 70 метров. С этой сложной задачей они успешно справились под аплодисменты зрителей.