Профессор Бергельсон рассказала о жизни русских на Аляске

О жизни русских на Аляске aif.ru рассказала доктор филологических наук Мира Бергельсон, которая не раз посещала этот полуостров во время экспедиций.
«Там присутствует группа людей, которые себя называют “аляскинские русские”. Это потомки тех людей, которые родились в смешанных семьях с русскими отцами, приехавших работать в российско-американскую компанию», — отметила профессор.
Благодаря тем русским на Аляске есть очень глубокая связь с русской культурой.
«Есть очень давние, глубокие с 18 века связи с русской культурой, с православием, с русским языком. Потому что всё это было представлено на Аляске и до сих пор сохраняет своё присутствие», — объяснила Бергельсон.
Профессор добавила, что русский след прослеживается на Аляске в очень многих местах, в том числе, там много названий, связанных с русскими именами. Так, есть Russian River, то есть, русская река, и The Town of Nicolai, на самом деле, это большая деревня с названием Николай.
Напомним, что Аляска станет местом проведения встречи российского президента Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа 15 августа.